Украина получила от Детского фонда ООН 1,2 миллиона ПЦР-тестов на COVID-19.

Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов на брифинге в среду, 27 января.- Мы получили от ЮНИСЕФ 1,2 млн ПЦР-тестов для диагностики COVID-19, они все производства Великобритании. Сейчас они находятся на ГП Укрвакцина, и мы будем дальше соответственно распределять их между нашими лабораторными центрами, - сказал Степанов.По его словам, закупка ПЦР-тестов состоялась за кредитные средства Всемирного банка. Соглашение было подписано в мае 2020 года.Также министр напомнил, что бесплатное тестирование в Украине на COVID-19 проводят гражданам, которые имеют признаки болезни, а также людям, которые находились в контакте с больным.Напомним, что ранее Степанов призвал украинцев делать тесты на COVID-19. У семейных врачей есть средства как для ПЦР-тестирования, так и экспресс-тесты на антиген, которые позволяют быстро устанавливать диагноз COVID-19.