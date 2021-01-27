Индекс промышленной продукции в Харьковской области в 2020 году по сравнению с 2019-м составил 95,4%.Об этом сообщили в Главном управлении статистики региона.
В частности, падение показали такие отрасли:
• машиностроение - на 18,8%;
• производство изделий из древесины, производство бумаги и полиграфическая деятельность - на 10,6%;
• производство кокса и продуктов нефтепереработки - на 10,1%;
• добывающая промышленность и разработка карьеров – на 5,9%;
• текстильное производство – на 5,7%;
• фармацевтическое производство - на 4,4%;
• металлургическое производство – на 2,2%;
• производство продуктов, напитков и табачных изделий – на 0,1%.
Рост по итогам 2020 года показали такие отрасли:
• поставка электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха - на 17,1%;
• производство химических веществ и химической продукции - на 5,8%;
• производство резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции - на 2,0%.
Отметим, что по итогам позапрошлого, 2019 года, падение промпроизводства тоже фиксировалось, но было меньшим: тогда индекс составил 96,7%. Рост показала только химическая промышленность. Наибольшим было падение в фармацевтической отрасли – 16,7%.
Для справки. Индекс промышленной продукции – это показатель динамики объема промышленного производства, средневзвешенная величина из соответствующих индивидуальных индексов по каждому товару. Расчет базируется на данных о динамике производства видов продукции по постоянному набору товаров-представителей и структуре валовой добавленной стоимости по видам промышленной деятельности за базисный год (2016 = 100%).