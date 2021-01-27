Индекс промышленной продукции в Харьковской области в 2020 году по сравнению с 2019-м составил 95,4%.

Об этом сообщили в Главном управлении статистики региона.

В частности, падение показали такие отрасли:

•    машиностроение - на 18,8%;
•    производство изделий из древесины, производство бумаги и полиграфическая деятельность - на 10,6%;
•    производство кокса и продуктов нефтепереработки - на 10,1%;
•    добывающая промышленность и разработка карьеров – на 5,9%;
•    текстильное производство – на 5,7%;
•    фармацевтическое производство  - на 4,4%;
•    металлургическое производство – на 2,2%;
•    производство продуктов, напитков и табачных изделий – на 0,1%.

Рост по итогам 2020 года показали такие отрасли:

•    поставка электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха - на 17,1%;
•    производство химических веществ и химической продукции - на 5,8%;
•    производство резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции - на 2,0%.

Отметим, что по итогам позапрошлого, 2019 года, падение промпроизводства тоже фиксировалось, но было меньшим: тогда индекс составил 96,7%. Рост показала только химическая промышленность. Наибольшим было падение в фармацевтической отрасли – 16,7%.

Для справки. Индекс промышленной продукции – это показатель динамики объема промышленного производства, средневзвешенная величина из соответствующих индивидуальных индексов по каждому товару. Расчет базируется на данных о динамике производства видов продукции по постоянному набору товаров-представителей и структуре валовой добавленной стоимости по видам промышленной деятельности за базисный год (2016 = 100%).

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