Индекс промышленной продукции в Харьковской области в 2020 году по сравнению с 2019-м составил 95,4%.

Об этом сообщили в Главном управлении статистики региона.В частности, падение показали такие отрасли:• машиностроение - на 18,8%;• производство изделий из древесины, производство бумаги и полиграфическая деятельность - на 10,6%;• производство кокса и продуктов нефтепереработки - на 10,1%;• добывающая промышленность и разработка карьеров – на 5,9%;• текстильное производство – на 5,7%;• фармацевтическое производство - на 4,4%;• металлургическое производство – на 2,2%;• производство продуктов, напитков и табачных изделий – на 0,1%.Рост по итогам 2020 года показали такие отрасли:• поставка электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха - на 17,1%;• производство химических веществ и химической продукции - на 5,8%;• производство резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции - на 2,0%.Отметим, что по итогам позапрошлого, 2019 года, падение промпроизводства тоже фиксировалось, но было меньшим: тогда индекс составил 96,7%. Рост показала только химическая промышленность. Наибольшим было падение в фармацевтической отрасли – 16,7%.Индекс промышленной продукции – это показатель динамики объема промышленного производства, средневзвешенная величина из соответствующих индивидуальных индексов по каждому товару. Расчет базируется на данных о динамике производства видов продукции по постоянному набору товаров-представителей и структуре валовой добавленной стоимости по видам промышленной деятельности за базисный год (2016 = 100%).