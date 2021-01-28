С февраля по апрель кубометр голубого топлива для харьковчан и жителей области будет стоить почти на три гривны дешевле, чем в январе – после массовых протестов населения и обращений Блока Светличной «Разом!» к президенту и правительству было решено, что цены не должны превышать 6,99 гривны за кубометр. Однако это не является окончательным решением тарифной проблемы.

Нужно создавать государственную базу данных?



От госорганов ждут эффективных решений



Жителям Харьковщины доставка газа обойдется дешевле

Правительство установило предельную цену на газ на уровне 6,99 гривны за кубометр – поставщики не могут устанавливать стоимость газа выше этого уровня. Такая цена будет действовать не более чем до 31 марта.– Однако частичное снижение цен не является окончательным решением тарифной проблемы – ручное регулирование закончится с завершением карантина и высокие цены вернутся снова. Поэтому необходимо принять соответствующие решения и законы, которые позволят делать тарифы доступными для людей на регулярной основе, а тарифообразование – прозрачным и понятным, – считают в Блоке Светличной «Разом!».Газоснабжающие компании уже обнародовали свои цены для бытовых потребителей на февраль. По состоянию на утро среды, 27 января, февральские ценники озвучили более 50 газоснабжающих компаний.Так, «Харьковгазсбыт», который является поставщиком для основной части населения Харькова и области, установил предельную цену на голубое топливо – 6,99 гривны за кубометр. Таким образом, газ для харьковчан подешевел на 2 гривны 92 копейки за кубометр по сравнению с январем, когда цена на него составляла 9,91 грн/кубометр. Напомним, в декабре кубометр голубого топлива обходился потребителям в 8,84 грн, в ноябре – в 8,84 грн, в октябре – в 6,67 грн, в сентябре – в 5,5 грн.Согласно решению правительства, поставщики газа не должны превышать уровень 6,99 грн за кубометр, однако могут устанавливать и более низкую цену. На рынке появились предложения и ниже граничной цены, правда, буквально на копейки. По информации портала «Газ правда», например, поставщик Megawatt предложил цену 6,79 грн/куб., газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины» – 6,86 грн, «Агросинтез трейдинг» – 6,88 грн, «Энергетические ресурсы Украины» – 6,90 грн, «Газ АП» – 6,94 грн, «Волыньэлектро сбыт» – 6,97 грн, ETG.ua – 6,98 грн за кубометр.На рынке появились предложения ниже граничной цены, хотя и буквально на копейки. При этом компании, даже несмотря на предельную цену, соревновались между собой за самое дешевое предложение. Так, Megawatt сначала выставил ценник в 6,88 грн за кубометр, но впоследствии снизил его до 6,79 – после обнародования цены «Нафтогазом».Остальные поставщики, обнародовавшие свои цены, в том числе и региональные газсбыты, предложили 6,99 грн за кубометр.Госкомпания «Нафтогаз» заявила, что готова обеспечить необходимый ресурс для газсбытов, сообщив, что продаст газ поставщикам для их бытовых потребителей даже со скидкой по отношению к рыночной цене, но при условии, если газсбыт-контрагент обеспечит верификацию клиентской базы. Свое требование «Нафтогаз» аргументирует необходимостью создать единую государственную базу данных, которая позволит государству выделять категории уязвимых потребителей и предоставлять целевую денежную помощь, а не вводить дополнительное регулирование рынка.Напомним, газоснабжающие компании должны обнародовать стоимость газа за пять дней до начала месяца, если цена на следующий месяц будет отличаться от предыдущего. То есть у тех газопоставщиков, которые по состоянию на 26 января не обнародовали свежую, февральскую цену, формально действовать январская цена, которая значительно выше.В случае, если поставщик откажется поставлять газ бытовым клиентам по регулируемой цене, сработает страховой механизм рынка – поставщик «последней надежды» (ППН), которым является газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины». В соответствии с требованиями законодательства, потребитель может быть клиентом ППН до 60 дней, в течение этого периода потребитель должен найти нового поставщика.В то же время, установление предельной цены негативно повлияло на некоторых поставщиков. Например, компания «Газ АП» хоть и установила для существующих клиентов ценник на пять копеек ниже предельного, но сообщила, что временно приостанавливает прием новых заявлений-присоединений.– Такое решение является вынужденным шагом из-за введения регулируемой цены, который продиктован политическим решением государства в части ограничения конкуренции на рынке природного газа, – пояснили в компании.Государственное регулирование цен путем механизма установления предельной цены вредно для развития розничного рынка газа, считают эксперты гражданской сети «Опора».– Остается надеяться, что оно будет длиться не дольше, чем до конца марта. Потребители, которых не устраивают цены газсбытов, должны иметь возможность свободно выбрать себе другого поставщика, который предлагает лучшие цены и условия, а не бояться, что связанный со сбытом облгаз сразу же найдет нарушения, выпишет штраф или «перекроет трубу». Государство, в свою очередь, должно выступить гарантом таких прав, популяризировать реформу, объяснять людям их права и наказывать нарушителей, – говорит координатор жилищно-коммунальных и энергетических программ гражданской сети «Опора» Татьяна Бойко.Специалисты надеются, что период, в течение которого будут действовать предельные цены на газ, помогут государственным органам принять решения, которые позволят эффективно противодействовать злоупотреблениям на рынке газа.С февраля жители Харьковской области будут меньше платить и за доставку газа. 19 января НКРЭКУ одобрила проект новых тарифов для 14 облгазов, среди которых – АО «Харьковгаз».Для всех компаний установлен предельный тариф для транспортировки газа на уровне 1,79 грн (без НДС) за кубометр, или 2,15 грн (с НДС).Согласно решению НКРЭКУ, компания «Харьковгаз» снизила тариф на 13 копеек: с нынешних 2,28 грн (с НДС) за кубометр газа в месяц до 2,15 грн (с НДС) за кубометр.Для компании «Харьковгоргаз», чьими клиентами являются жители Харькова, тариф на 2021 год не изменился. Он останется на прежнем уровне – 42 копейки (с НДС) за кубометр газа.