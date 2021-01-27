За два дня в Харьковской области зафиксировано несколько случаев пожаров в частных домах. Как сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям, 26 января поступил вызов в поселок Белый Колодец Волчанского района.

Когда спасатели прибыли на место, в доме на улице Ивановской, 57 горело деревянное перекрытие на площади 4 кв.м. Спасатели сразу подали ствол на тушение огня и уже в 21:36 локализовали его. После ликвидации огня бойцам ГСЧС пришлось разобрать деревянные конструкции перекрытий, чтобы убедиться в отсутствии горения. Полностью ликвидировали пожар в 23:29. В результате происшествия никто не пострадал.По предварительным данным, возгорание в доме произошло из-за нарушения правил пожарной безопасности при устройстве дымохода.Утром 27 января, в 5:09, на номер 101 поступило сообщение о пожаре в жилом доме в селе Казачья Лопань Дергачевского района. На улице Пипенко, 18 загорелся частный дом.На место происшествия прибыло подразделение 63-го Государственного пожарно-спасательного поста ГСЧС. На момент прибытия спасателей дом был охвачен огнем почти на всей площади в 40 кв.м. Огонь тушили больше часа: в 06:30 пожар удалось локализовать, а в 07:51 - полностью ликвидировать. В результате происшествия люди не пострадали.Предположительной версией возникновения пожара спасатели называют короткое замыкание электрической сети.Также 27 января в 1:59 вспыхнул пожар на территории частного домовладения в поселке Купянск-Узловой Купянского района. Поступило сообщение о возгорании, возникшем в жилом доме на улице Виноградная, 19.К месту пожара направили 1 отделение 44-й Государственной пожарно-спасательной части ГСЧС и команду ведомственной пожарной охраны Южной железной дороги со своей пожарной техникой.Прибывшие на место спасатели установили, что в доме горела комната, домашние вещи, перекрытия и крыша жилого дома на площади 20 кв.м.В 2:22 спасателям удалось локализовать пожар. Полностью огонь потушили в 05:35.Что стало причиной возникновения пожара, выясняют специалисты.