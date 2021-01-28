По итогам первой половины 2020 года уровень бедности в Украине составлял 51%.

Такую оценку Института демографии и социальных исследований им. Птухи НАНУ озвучила в интервью Liga.net директор института Элла Либанова.– Это оценка по последним данным Госстата о доходах и потреблении, по которым мы ведем мониторинг. Сейчас этот показатель, вероятно, выше, – уточнила Элла Либанова.По ее словам, показатель уровня бедности, который рассчитывает институт, основан на расчетном прожиточном минимуме – по состоянию на середину 2020 года он составлял 3845 грн. В то же время, "официальный" минимум, которым оперирует Минсоцполитики ниже – 2027 грн.