По ул. Алчевских в районе дома №43 до 1 сентября ограничено движение транспорта.

Как сообщает Департамент инфраструктуры горсовета, это связано с ремонтными работами в офисном здании на ул. Алчевских, 43. Во время ремонта движение транспорта будет осуществляться по свободной от выполнения работ полосе.Кроме того, до 8 февраля запрещено движение транспорта по ул. Пушкинской – на участке от ул. Короленко до пер. Мечникова. Это связано со строительством сетей водоснабжения строящегося ТРЦ «Никольский». Объехать закрытый участок можно по прилегающим улицам: пл. Конституции, пер. Мечникова, ул. Сумской и пл. Театральной.Также до 8 февраля ограничено движение транспорта по пер. Слесарному на участке от ул. Короленко до пр. Московского. Пропуск транспорта организован по свободной от выполнения работ полосе.