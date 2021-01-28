Хореография, вокал, талантливая игра юных артистов и харизма руководителя позволяют коллективу детского музыкального театра «Дон Диез» создавать яркие, запоминающиеся спектакли. Неслучайно театр много раз становился лауреатом всеукраинских и международных конкурсов.

Детский музыкальный театр «Дон Диез» был создан в 2008 году на базе Харьковской детской музыкальной школы № 9 им. В. Сокальского. Основной принцип театра – «Ребенок талантлив во всем».Гармоничное сочетание хореографии и вокала, талантливая игра юных артистов позволяют создавать яркие, запоминающиеся спектакли. Философские пьесы «Давайте откроем глаза» и «Детские взрослые сказки» по мотивам сказок Николая Козлова, поставленные по авторским сценариям руководителем коллектива Мариной Хворостовой, помогают задуматься о смысле жизни, дружбе, любви, ответственности.Участники театра «Дон Диез» много раз были лауреатами всеукраинских и международных фестивалей и конкурсов. Только в 2020 году театр «Дон Диез» стал лауреатом всеукраинских конкурсов «Зоряне сяйво», «Запах життя», «Украинская эстафета творчества», а также международных творческих конкурсов Kalejdoskop Talentow (Польша), Wien Melody (Австрия).А участница театра Юлия Бойко была удостоена Гран-при всеукраинского конкурса искусств «Талановитий Я», который прошел в Киеве. Награду ей принесли моноспектакли «Маруся Чурай» и «После театра».