За прошедшую неделю в учреждения исполнения наказаний и следственных изоляторов Северо-Восточного межрегионального управления предупредили семь попыток доставки запрещенных веществ и предметов.

В Покровской исправительной колонии (№17) при осмотре посылки, поступившей осужденному С. от гражданина Г., в луковице был обнаружено сверток с веществом зеленого цвета, внешне похожим на наркотическое.В Роменской исправительной колонии (№56) в передаче для осужденного Т. от гражданина П. похожий сверток с зеленым веществом нашли в пакете с чаем.В Сумском СИЗО в посылки, поступившей заключенному В. от гражданина Я., внутри буханки хлеба нашли сверток с кристаллообразным зеленым веществом, похожим на наркотическое. Там же в посылке для осужденного Е. от гражданина М. в макаронных изделиях обнаружили мобильный телефон.В Старобельском СИЗО в посылке от гражданина Б., предназначенной заключенному В., в одежде было спрятано четыре пакетика с белым веществом, похожим на наркотик. В том же СИЗО гражданка П. пыталась передать заключенному М. мобильный телефон, спрятав его в пакете с солью.В Харьковском СИЗО в передаче для заключенного Ф. от гражданки И. в пачках из-под сигарет нашли зеленое вещество.По всем фактам проводится проверка.