Об этом сообщает телеграм-канал ВЕХА.

«На Адыгейской, 25 качели за квартиру. Подробностей пока нет», сказано в комментарии к выложенному видео.«Подробности ситуации на Адыгейской: «82 летняя бабулька познакомилась с мужчиной в газете. Взяла у него взаймы 5000 гривен на лекарства под проценты. Отдала в итоге 8000. Потом ей предложили продать квартиру однокомнатную за 1 миллион гривен. Она согласилась, подписала документы. Это было в 2017 году. Теперь в квартиру приходят люди, меняют замки и предъявляют право на 1/2 жилплощади. Со слов сына хозяйки квартиры», сказано в информации канала.