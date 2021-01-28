Украинцам могут разрешить владеть оружием – парламентский комитет рекомендовал Верховной Раде принять за основу законопроект о легализации оружия. Что предлагают законодатели и готовы ли наши граждане носить в кармане пистолет?

Кто сможет иметь огнестрельное оружие?

Владелец должен получить удостоверение и техпаспорт



Применить оружие разрешается для защиты

Оборона может обернуться убийством

Готово ли общество к легализации оружия?

Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал Верховной Раде принять в первом чтении законопроект №4335 об обороте гражданского огнестрельного оружия и боеприпасов к нему. Что предлагает законодательная новация, «Вечернему Харькову» помог разобраться юрист Роман Чумак.Роман Чумак отмечает, что право на владение оружием могут получить далеко не все граждане – документ содержит достаточно много ограничений.– Законопроект открывает право на ношение оружия для граждан Украины при соблюдении определенных требований – если человек дееспособен, у него отсутствуют медицинские противопоказания; нет судимости, погашенной или снятой, за ряд преступлений, предусмотренных особой частью Уголовного кодекса (кроме реабилитированных), и если он не привлекался к административной ответственности в течение последнего года по ряду статей, – поясняет юрист.Дополнительно законопроектом устанавливаются и возрастные ограничения для получения оружия определенных категорий.– Так, оружием категории D, то есть охотничьего типа, можно владеть с 18 лет, оружием категории B – c 21 года, оружием категории Е – с 25 лет, категории С – с 28 лет, – уточняет Роман Чумак.Документом определены эти категории гражданского огнестрельного оружия:А – автоматическое огнестрельное оружие; В – гладкоствольное короткоствольное огнестрельное оружие (травматическое); С – короткоствольное огнестрельное оружие;D – длинноствольное огнестрельное гладкоствольное оружие, Е – длинноствольное огнестрельное нарезное и комбинированное огнестрельное оружие.– Кроме того, новация предусматривает прохождение соответствующего обучения. Депутаты предлагают ввести курсы по изучению материальной части оружия, правил обращения с ним и его применения. Только после этого человек имеет право приобрести огнестрельное оружие, – говорит Роман Чумак.Также депутаты предлагают ввести по аналогии с водительскими правами удостоверение владельца оружия, где будут указаны категория и данные о собственнике. Предусмотрен законопроектом и технический паспорт на каждую единицу оружия. В нем должны содержаться сведения о владельце и серийный номер оружия.Кроме того, будет создан Единый государственный реестр гражданского оружия, где владельцу такового необходимо зарегистрироваться. Предусмотрен и комплект документов, которые необходимо подать на регистрацию для получения разрешения на владение оружием.– Кроме того, владельцев оружия собираются обязать страховать гражданскую ответственность за ущерб, который они могут причинить другим людям или их имуществу, – по аналогии со страхованием ответственности владельца автомобиля перед третьими лицами. То есть страховая компания будет выплачивать возмещение тем лицам, которые пострадают вследствие применения оружия, – поясняет Роман Чумак. – Как всегда, у страховой будет куча исключений, поэтому не всегда человек сможет получить возмещение по данной страховке.Полиция, по словам эксперта, имеет право проверять, где и как оружие хранится.– Как и в случае владения охотничьим оружием, необходимо будет пройти обучение, получить разрешение, создать условия для хранения – должен быть сейф, и сохранность оружия будет контролироваться. Периодически нужно переоформлять разрешение на хранение, – продолжает юрист.Проект закона регулирует вопросы приобретения в собственность физическими лицами гражданского огнестрельного оружия, его наследования, хранения, применения для защиты и т.п.Так, в статье 36 законопроекта сказано, что физические лица – владельцы гражданского огнестрельного оружия могут применять имеющееся у них на законных основаниях оружие только в целях реализации права на необходимую оборону. Применять оружие можно только после предупреждения, за исключением случаев, когда промедление опасно для жизни владельца оружия, окружающих или чревато тяжкими последствиями.Однако применять оружие будет разрешено не всегда. Так, законопроектом запрещено стрелять в женщину с явными признаками беременности, в человека с инвалидностью. Кроме того, нельзя применять оружие в отношении несовершеннолетнего, когда его возраст очевиден или известен, но только в случаях, если он не совершает вооруженное или групповое нападение. Также запрещено применять оружие против сотрудников правоохранительных органов, военнослужащих при исполнении ими служебных обязанностей, кроме случаев совершения ими неправомерных действий, угрожающих жизни или здоровью людей.Выстрелив, допустим, в грабителя, вы обязаны сразу же вызвать скорую помощь, принять меры к охране места происшествия и немедленно сообщить в полицию о случае применения оружия.Человек, который правомерно применил оружие, не привлекается к административной или уголовной ответственности и не возмещает причиненный им ущерб. Обязанность по возмещению вреда, причиненного в результате правомерного применения оружия, возлагается на того, кто совершил противоправные действия, которые привели к применению оружия.Однако, по словам Романа Чумака, законопроект оставляет много вопросов.– Человек, который применяет оружие, должен быть уверен, что если он делает это законно, то не понесет никакого наказания. А у нас, как правило, применение оружия всегда связано с последующим уголовным преследованием того, кто его применил, – говорит юрист. – Если вы защищаете себя с помощью оружия, вас потом подозревают как минимум в превышении мер необходимой обороны, а как максимум – в нанесении тяжких телесных повреждений, убийстве и т.д. Таким образом, нет никакой гарантии, что в случае законного применения оружия к вам не возникнет претензий со стороны правоохранительных органов. По этой причине даже сами полицейские используют спецсредства крайне редко и очень неохотно.Должна определиться и судебная практика, какое право право она защищает. На практике, по словам Романа Чумака, существует довольно тонкая грань между необходимой обороной и ее превышением, и существенное количество факторов зависит от оценки ситуации судом. Поэтому часто при схожих обстоятельствах формируются диаметрально противоположные выводы. Так, по делам с использованием травматического оружия, повлекшим телесные повреждения, действия обвиняемого формально могли трактоваться как необходимая оборона, однако суды с учетом характера угрожавшей опасности, обстоятельств для отражения нападения, количества нападавших, их физических данных приходят к выводу, что «лицо не может ссылаться на состояние необходимой обороны, если насилие было спровоцировано им же самим, то есть стало предсказуемым следствием его собственного поведения».– Я считаю, что если к вам в дом кто-то лезет, вы имеете полное право применить оружие на поражение, даже без предупреждения. Потому что нет никакой уверенности, что этот кто-то не вооружен ножом, пистолетом, автоматом. Что касается защиты жизни и здоровья – то же самое: если вам угрожают, надо обороняться, – говорит юрист.Отношение к новации у экспертов неоднозначное. Среди плюсов легализации оружия Роман Чумак отмечает возможность каждого гражданина самому защитить жизнь, здоровье и собственность от посягательства третьих лиц с помощью оружия. А к минусам он относит вероятность применения оружия в преступных целях. Кроме того, если у граждан на руках будет много легального оружия, то и полиция будет уже иначе подходить к применению спецсредств – реакция будет более жесткой, поскольку непонятно, в каких целях граждане будут использовать оружие.– В США вторая поправка Билля о правах гарантирует право граждан носить оружие. В разных штатах это право регулируется по-разному. Где-то просто приходишь и покупаешь, а где-то необходимо оформить разрешение. Вместе с тем, случаи стрельбы в американских школах – далеко не редкость. В Соединенных Штатах массовые убийства происходят с удручающей регулярностью. Полицейские там подходят в машине, на ходу вынимая оружие. Если человек не выполняет их требования – просто стреляют на поражение. И никаких предупреждений, никаких выстрелов в воздух. Потому что в обиходе очень много свободного оружия, – отмечает юрист.По мнению Романа Чумака, это очень сложный законопроект, требующий обсуждения – и специалистов, и общества.– Безусловно, прежде чем принять такой закон, его нужно обсуждать и обсуждать. Готово ли население к легализации оружия? Кто-то вообще выяснял, как общество отреагирует на такое предложение? Возможно, большинство скажет, что это абсолютно не нужно и в этом нет необходимости, – замечает юрист.