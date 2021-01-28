С января этого года некоторых физлиц- предпринимателей освободили от уплаты единого социального взноса. Скажите, а кто конкретно относится к таким предпринимателям, кого это касается? Нина Игоревна

По информации Пенсионного фонда Украины, с 1 января 2021 года заработали нормы Закона Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» по устранению дискриминации по кругу плательщиков» №592- IX от 13.05.2020 г.Этим законом снижена ЕСВ-нагрузка для некоторых ФЛП. Так, от уплаты единого социального взноса за себя освободили следующие категории плательщиков:– лиц, осуществляющих независимую профессиональную и иную деятельность, и одновременно зарегистрированных физлицами-предпринимателями;– физлиц-предпринимателей и независимых специалистов, имеющих основное место работы, за которых работодателем был уплачен ЕСВ в размере не менее минимального;– физлиц-предпринимателей (кроме избравших упрощенную систему налогообложения), лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность, членов фермерских хозяйств, которые не получили доход (прибыль) в отчетном периоде;– лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность и являющихся пенсионерами по возрасту или лицами с инвалидностью;– физлиц-предпринимателей и лиц, осуществляющих независимую профессиональную и иную деятельность, которые получают пенсию за выслугу лет.Напомним, что нынешним нормативно-правовым актом – Законом № 1072 плательщики единого налога первой группы временно освобождаются от уплаты единого налога за декабрь 2020 года и январь-май 2021-го (кроме случаев нарушения такими плательщиками условий, установленных главой 1 раздела XIV НКУ).Кроме того, Законом № 592 предусмотрено списание задолженности по уплате единого взноса ФЛП-общесистемщикам начиная с 1 января 2017 года по 1 января 2021-го, а также штрафов и пени, начисленных на эти суммы задолженности. Для этого предприниматели должны в течение 90 календарных дней с даты вступления в силу закона, то есть до 1 апреля 2021 года, подать госрегистратору заявление о государственной регистрации прекращения предпринимательской деятельности и в налоговый орган отчетность по ЕСВ за 2017–2020 годы, если она не была представлена ранее, а также заявление о списании недоимки и штрафов.