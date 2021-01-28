В минувшем году на Харьковщине в розыскные сводки полиции попали 927 детей. К сожалению, не всех пропавших удалось вернуть домой живыми. Что гонит ребятишек из дома? Когда родителям начинать бить тревогу и что делать, если ребенок не пришел вовремя домой?

Уходят бунтовщики, путешественники и романтики

Не хотят быть похожими на родителей

Как ведут себя родители?



Стали жертвами несчастного случая

Искать детей помогают добровольцы

Что делать, если пропал ребенок

Где помогут?