В минувшем году на Харьковщине в розыскные сводки полиции попали 927 детей. К сожалению, не всех пропавших удалось вернуть домой живыми. Что гонит ребятишек из дома? Когда родителям начинать бить тревогу и что делать, если ребенок не пришел вовремя домой?В 2020 году жители Харькова и области 859 раз обращались в полицию с заявлениями о пропаже детей. Всего в розыскные сводки попало 927 детей.
– К сожалению, троих детей нашли мертвыми. Остальных вернули домой невредимыми, – сообщил «Вечернему Харькову» старший инспектор отдела ювенальной превенции Управления превентивной деятельности ГУ НП в Харьковской области майор полиции Юрий Михайлович.
Уходят бунтовщики, путешественники и романтики
По словам старшего инспектора, единого алгоритма по розыску пропавших детей не существует. Ситуацию с каждым ребенком нужно рассматривать индивидуально. Но в большинстве случаев дети уходят из дома из-за конфликта в семье.
– В основном это конфликты на бытовом уровне. Например, ребенка попросили сделать уборку в комнате, а он не послушался, психанул и в знак протеста ушел из дома, чтобы проучить родителей или опекунов (подобные случаи были и в домах семейного типа). Зачастую уходят к друзьям, в редких случаях – к родственникам, потому что понимают: там их легче всего найти. Им всего-то и нужно – чтобы родители за них попереживали, поэтому стараются до вечера не возвращаться. Бывают случаи, когда ребенок уезжает в другой город и не появляется дома два-три дня.
Среди «потеряшек» встречаются дети с дромоманией.
– Это уже медицинский диагноз – неудержимое импульсивное влечение к перемене мест, склонность к бродяжничеству. Такие ребятишки в нашей практике тоже попадались. В Дергачевском районе мальчик ушел из дома и добрался аж до Киева. В столице на железнодорожном вокзале благодаря слаженной работе с ориентировкой и размещению информации в соцсетях подростка узнали и поймали. Это не первое его приключение – ему нравится путешествовать на электричках и поездах, – рассказывает Юрий Михайлович.
Подростков чаще всего «выманивает» из дома «запретная» любовь.
– Нередко родители запрещают мальчику или девочке встречаться с противоположным полом, и влюбленные вместе сбегают из дома. Они либо отправляются в путешествие, либо снимают квартиру, где скрываются от родных, – рассказывает старший инспектор ювенальной превенции.
Не хотят быть похожими на родителей
Насилие в семье – довольно редкая причина ухода детей из дома, замечает Юрий Михайлович.
– Фактор насилия в семье как причина ухода ребенка из дома составляет не более 10%, – говорит полицейский. – Как правило, это психологическое насилие в отношении детей. Когда мы разбираем такие ситуации, нередко оказывается, что родители навязывают ребенку свое мнение и свою волю, стараются подогнать его жизнь под свой шаблон. А ребенок стремится к самостоятельности, у него другая цель, он не хочет быть как мама или папа – он видит себя другим.
В качестве примера инспектор припомнил случай, когда в Харькове поймали девочку, которая добралась сюда из Киевской области, сбежав из очень обеспеченной семьи.
– Папа – успешный бизнесмен, мама тоже состоялась в бизнесе. А дочь хотела писать стихи, рассказы, по натуре она очень творческий человек. Однако родители считали ее занятия несерьезными и очень ограничивали девочку. Не в силах терпеть постоянное психологическое давление родителей, она сбежала, – рассказывает Юрий Михайлович. – Благодаря оперативным мероприятиям мы ее нашли в Харькове. Она рассказала, что ушла из дома в знак протеста, потому что не хотела быть похожей на родителей.
Иногда детей гонит прочь экономическое насилие.
– Когда родители отказываются содержать своего ребенка. Но бывает и так: родители не выделяют своему чаду, которое равняется на продвинутых сверстников, достаточно средств на покупку дорогих гаджетов. В результате обиженный ребенок крадет у них деньги и, дабы не быть наказанным, убегает из дома, – продолжает старший инспектор.
Как ведут себя родители?
По словам Юрия Михайловича, как ни странно, но в случае пропажи ребенка родители зачастую не спешат обращаться в полицию.
– Например, ребенок уходит в четверг, а родители обращаются в правоохранительные органы только в субботу. Такое промедление очень затрудняет поиски «потеряшки», мешает понять, куда ребенок мог скрыться, – отмечает полицейский.
Кроме того, нередко мамы и папы не могут предоставить полиции никаких сведений о своем чаде, которые помогли бы в его розыске.
– Часто делают заявление о пропаже ребенка в состоянии алкогольного опьянения. К ним приезжает наряд, чтобы в выяснить, как выглядит, в чем был одет ребенок, а они двух слов связать не могут. Круг общения не знают. Понятия не имеют, на какие социальные сети он подписан, чтобы мы могли посмотреть его окружение, – продолжает старший инспектор ювенальной превенции. – Нередко у родителей нет свежих фотографий ребенка – показывают снимки четырех-пятилетней давности. Понятно, что за такое время он мог измениться до неузнаваемости – вырасти, повзрослеть, похудеть или поправиться. Особенно это касается девчонок, которые меняют прически, перекрашиваются в другой цвет.
Все это осложняет поиски пропавшего ребенка по горячим следам.
– Приоритетная работа сотрудников ювенальной превенции – найти несовершеннолетнего в кратчайшие сроки, желательно в течение суток, чтобы с ним не случилась беда, чтобы он не стал жертвой преступления, – говорит Юрий Михайлович. – В 2020 году у нас разыскиваемость по горячим следам составляет 97,3%, то есть подавляющее большинство деток мы разыскали в течение суток.
Стали жертвами несчастного случая
Однако троих детей в прошлом году, к сожалению, не удалось вернуть родителям живыми. Все они погибли в результате несчастного случая.
В феврале прошлого года в Лозовой трое 12-летних мальчишек отправились на речку проверить толщину льда и провалились в ледяную воду. Одного из них удалось спасти местным жителям. Двое утонули. Тела детей из воды извлекли спасатели.
– Они попали в наши сводки как ушедшие из дома – об их пропаже заявили родители, которые привыкли, что мальчишки постоянно гуляют у них на виду. Посмотрели, покричали – детей нет. И бегом в полицию: «Пропал ребенок», – рассказывает Юрий Михайлович.
Еще один резонансный случай, который всколыхнул всю Украину, произошел в апреле 2020 года. В Харьковской области целые сутки разыскивали шестилетнюю Милену Шевелеву, которая в селе Сосновка Золочевского района вышла гулять с братом и пропала. В поисках были задействованы сотни людей – правоохранители, спасатели, кинологи с собаками и волонтеры. Люди прочесывали посадки и близлежащие населенные пункты, заглядывали в колодцы, сараи и дома. К сожалению, девочку нашли мертвой – тело обнаружили спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС на краю вспаханного поля, в восьми километрах от Сосновки. Правоохранители не увидели следов насилия. По официальной версии, девочка погибла от переохлаждения.
Искать детей помогают добровольцы
Юрий Михайлович отмечает, что в розыске пропавших детей правоохранителям очень помогают волонтеры.
– Есть такой добровольческий поисково-спасательный отряд «Милена», названный, по словам волонтеров, в память о светлом ангелочке Милене Шевелевой. Мы с ними сотрудничаем уже давно. Они разыскивают и взрослых, но когда дело касается детей, готовы подняться в любую минуту дня и ночи, организовать поиски, собрать таких же добровольцев и выехать в любую точку Харькова и области, невзирая на мороз, снег, дождь или зной... Они всегда готовы помочь. Один из организаторов отряда, волонтер Сергей Осман, истории с пропажей детей принимает очень близко к сердцу, – отмечает Юрий Михайлович. – Волонтеры проводят подворовой обход в сельской местности, а также берут на себя социальные сети, где размещают ориентировки, четкие фотографии пропавшего, его описание, информацию о томи, куда обращаться, если заметили похожего ребеночка.
Приходит на помощь полиции и «подкрепление с неба» – общественная организация «Цивільный повітряний патруль», объединение профессиональных пилотов, которые добровольно и бескорыстно выполняют свою работу.
– Эта организация, главой которой является Юрий Покусай, помогает нам в поисках детей с воздуха – они поднимают самолеты и ищут ребеночка, который, возможно, заблудился в лесу или потерялся где-то в поле. Экипаж самолета поддерживает постоянную связь с правоохранителями, сообщает, какой квадрат отработан, а если увидели ребенка – немедленно сообщают, – рассказывает Юрий Михайлович.
Что делать, если пропал ребенок
Если ребенок вовремя не пришел домой, нужно немедленно сообщить в полицию.
-- В каждой семье этот час икс наступает индивидуально. Если родители привыкли, что ребенок приходит из школы в два или три часа дня, а его в это время нет, нужно без стеснения и раздумий сообщить в полицию, – советует Юрий Михайлович. – Хочу разбить устоявшийся с советских времен стереотип, что заявлять о пропаже человека можно только через трое суток. Это миф! И детей, и взрослых ищут сразу! Так что обращаться нужно немедленно. Это можно сделать в телефоном режиме, позвонив на бесплатную линию 102, можно обратиться с письменным или устным заявлением в близлежащее территориальное подразделение полиции.
Старший инспектор ювенальной превенции категорически не рекомендует родителям скрывать от правоохранителей обстоятельств, из-за которых ребенок мог уйти из дома.
– Обращаясь в полицию по поводу пропажи ребенка, родные нередко умалчивают о том, что произошла ссора, что они поругали ребенка, а то и наградили его оплеухой, после чего он, собственно, и ушел, – приводит пример Юрий Михайлович. – В случае насилия в семье уже нужно привлекать службу по делам детей.
Кроме того, необходимо предоставить фотографию пропавшего ребенка, подробное описание, в чем он был одет, информацию о социальных сетях, на которые был подписан пропавший, и так далее.
– Чем раньше родители обратятся в правоохранительные органы и чем больше информации предоставят, тем больше шансов у полиции найти ребенка как можно скорее, – уверяет старший инспектор.
Где помогут?
В случае пропажи ребенка можно обратиться:
– в полицию по телефону 102 либо в ближайшее подразделение;
– в добровольческий поисково-спасательный отряд «Милена» по телефону (068) 777-0-112 , также можно оставит заявку на сайте milena.in.ua;
– в «Цивільный повітряний патруль» по телефону (073) 777-10-02.