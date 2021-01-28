Все, как в детективе – тайник в обуви и пожилая супружеская пара в роли перевозчиков наркотиков. В пункте пропуска «Гоптовка» слобожанские таможенники обнаружили среди вещей супругов-пенсионеров запрещенные вещества, спрятанные в женской обуви.

Пожилая супружеская пара пешим ходом пересекала украинско-российскую границу в направлении РФ, сообщили в пресс-службе Слобожанской таможни. Когда мужчина и женщина подавали документы для таможенного оформления, на их сумку сработали служебные собаки – четвероногий пограничник Трикси и помощник таможенников Арчи. Во время устного опроса супруги отрицали наличие у них товаров, запрещенных или ограниченных к перемещению через таможенную границу Украины.Однако Арчи обмануть невозможно. Во время досмотра вещей собака «указала» на пару женской обуви, которая находилась в пакете, и аналогичную пару обуви во второй сумке.В полостях, под стельками левой и правой половины обуви каждой из пар, были обнаружены четыре полиэтиленовых свертка с веществом светло-голубого цвета общим весом 230 граммов.На нарушителей таможенных правил составлен протокол, вещество изъято для проведения дополнительного исследования.