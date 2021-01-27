В Купянском районе, в поселке Купянск-Узловой ликвидировали пожар в частном доме.

Об этом сообщили спасатели. 27 января, в 1:59 к спасателям поступило сообщение о пожаре на территории частного домовладения на улице Виноградной, 19 сообщили Depo.Харьков в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.



В доме горела комната, домашние вещи, перекрытия и крыша на площади 20 кв. м.



В 2:22 огонь локализовали, в 5:35 — ликвидирован. Причина пожара устанавливается.