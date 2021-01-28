Если вы планируете сдать свою квартиру в аренду, проанализируйте похожие варианты, которые представлены на агентских сайтах и в объявлениях по сдаче недвижимости, чтобы составить представление о стоимости аренды. А когда найдете арендатора, составьте с ним договор. Как это правильно сделать?

Что нужно указывать в договоре

Каков срок действия договора

Как расторгнуть договор аренды



Если жильцы используют квартиру не по назначению

Аренду жилья стоит оформлять должным образом, в соответствии с требованиями законодательства, поэтому важно заключить соответствующий договор, сообщается на сайте Министерства юстиции. Арендодатель, который планирует сдать жилье в аренду, должен платить с этого налоги и быть готовым показать все документы, касающиеся прав на жилье.По договору аренды жилья одна сторона – собственник жилья (наймодатель) передает другой стороне (нанимателю) жилье для проживания в нем на определенный срок за плату. Договор найма жилого помещения заключается в письменном виде.В договоре нужно детально прописать условия, стоимость и сроки аренды, информацию об участниках сделки, права и обязанности нанимателя и наймодателя, гарантии, основания для досрочного расторжения, финансовые обязательства. По желанию можно указывать другие пункты, исходя из индивидуальных особенностей недвижимости или пожеланий сторон.В договоре также нужно указать людей, проживающих вместе с нанимателем. Эти люди приобретают равные с нанимателем права и обязанности по пользованию жильем. Наниматель несет ответственность за нарушение условий договора лицами, проживающими вместе с ним.Если жилье снимают несколько человек, их обязанности по договору найма жилья являются солидарными. Порядок пользования жильем нанимателем и лицами, постоянно проживающими вместе с ним, определяется по договоренности между ними, а в случае спора -- устанавливается по решению суда.Договор найма жилого помещения заключается на срок, предусмотренный в таком документе. Если в договоре срок не установлен, он считается заключенным на пять лет.В случае завершения срока договора найма жилья наниматель имеет преимущественное (по сравнению с другими потенциальными нанимателями) право на заключение договора найма жилья на новый срок.Не позднее чем за три месяца до окончания срока договора аренды жилья наймодатель может предложить нанимателю заключить договор на тех же или иных условиях либо предупредить нанимателя об отказе от заключения договора на новый срок.Если наймодатель не предупредил нанимателя, а наниматель не освободил помещение, договор считается заключенным на тех же условиях и на тот же срок.Если наймодатель отказался от заключения договора на новый срок, но в течение одного года заключил договор найма жилья с другим лицом, наниматель вправе требовать возмещения убытков, причиненных отказом заключить с ним договор на новый срок.В случае продажи жилья, которое было предметом договора аренды, наниматель имеет преимущественное перед другими лицами право на его приобретение.Наниматель жилья вправе в любое время отказаться от договора найма, письменно предупредив об этом наймодателя за три месяца.Если наниматель освободил помещение без предупреждения, наймодатель вправе требовать от него плату за пользование жильем за три месяца. При этом наймодатель должен доказать, что он не мог заключить договор найма жилья на таких же условиях с другим лицом.Наниматель также имеет право отказаться от договора аренды, если жилье стало непригодным для постоянного проживания в нем.Договор аренды жилья может быть расторгнут по требованию наймодателя по решению суда в случае:– невнесения нанимателем платы за жилье за шесть месяцев (если договор не устанавливает более длительный срок), а при краткосрочном найме – более двух раз;– разрушения или порчи жилья нанимателем или другими лицами, за действия которых он отвечает.Нанимателю по решению суда может предоставляться срок не более одного года для восстановления жилья. Если в течение срока, определенного судом, наниматель не устранит допущенные нарушения, суд по повторному иску наймодателя принимает решение о расторжении договора найма жилья. По просьбе нанимателя суд может отсрочить исполнение решения не более чем на один год.Договор аренды части дома, квартиры, комнаты или ее части может быть расторгнут по требованию наймодателя в случае необходимости использования жилья для проживания его самого и членов его семьи. В этом случае наймодатель должен предупредить нанимателя о расторжении договора не позднее чем за два месяца.Если наниматель жилья или другие лица, за действия которых он отвечает, используют жилье не по назначению или систематически нарушают права и интересы соседей, наймодатель может предупредить нанимателя о необходимости устранения этих нарушений. Если же наниматель после предупреждения продолжает использовать жилье не по назначению или продолжают нарушать права и интересы соседей, наймодатель вправе требовать расторжения договора найма.