Записываемся в электронную очередь, чтобы отдать ребенка в детский садик. Скажите, а существуют ли сейчас какие-нибудь льготы по зачислению и по оплате? Николай

Как разъясняют эксперты Юридического портала Украины бесплатных правовых услуг, на сегодняшний день в Украине существует две основные группы льгот в детский сад – льготы по зачислению и льготы по оплате.При этом прием детей льготных категорий в дошкольные образовательные учреждения происходит в рамках квот – 20% от общего количества мест. Первоочередное право на зачисление в детсад имеют:– дети из многодетных семей;– дети из семей вынужденных переселенцев;– дети, родители которых являются инвалидами I группы;– дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки;– дети военнослужащих, в том числе участников АТО, ООС;– дети, находящиеся под опекой или в приемных семьях;– дети одиноких родителей (исключительно вдов, вдовцов);– дети с инвалидностью, не имеющие противопоказаний к посещению ДОУ;– дети, пострадавшие вследствие аварии на Чернобыльской АЭС (1, 2, 3 категорий);– дети, которым установлена инвалидность, связанная с Чернобыльской катастрофой.Наличие льгот существенно ускоряет процесс зачисления ребенка в садик. Однако, предупреждают юристы, указывать льготу в заявлении на электронную очередь следует только в том случае, если на действительно существует. Попытка продвинуться в очереди в садик за счет ложных сведений приведет к потере права на зачисление ребенка в дошкольное учреждение и необходимости заново занимать очередь.Что касается льгот на питание в детском саду, то согласно действующему законодательству некоторые категории могут быть полностью или частично освобождены от платы за питание ребенка в дошкольных учебных заведениях. Получить скидку на оплату садика можно, обратившись к заведующей. Без подачи необходимых документов, которые доказывают право на освобождение от платы или на уменьшение ее размера, льготы не предоставляются (п. 2.10 Порядка установления платы для родителей за пребывание детей в государственных и коммунальных дошкольных и интернатных учебных заведениях).Льготные условия оплаты питания в государственных и коммунальных детских садах предоставляются:– детям с инвалидностью и детям из многодетных семей;– сиротам и детям, лишенным родительской опеки;– детям участников антитеррористической операции;– детям, посещающим учреждения (группы) компенсирующего, санаторного типа;– детям из семей, получающих помощь согласно Закону Украины «О государственной социальной помощи малообеспеченным семьям».Категории граждан, имеющих право на получение льгот, определяются по решению органа местного самоуправления, поэтому могут отличаться в разных областях Украины.