Записываемся в электронную очередь, чтобы отдать ребенка в детский садик. Скажите, а существуют ли сейчас какие-нибудь льготы по зачислению и по оплате? НиколайКак разъясняют эксперты Юридического портала Украины бесплатных правовых услуг, на сегодняшний день в Украине существует две основные группы льгот в детский сад – льготы по зачислению и льготы по оплате.
При этом прием детей льготных категорий в дошкольные образовательные учреждения происходит в рамках квот – 20% от общего количества мест. Первоочередное право на зачисление в детсад имеют:
– дети из многодетных семей;
– дети из семей вынужденных переселенцев;
– дети, родители которых являются инвалидами I группы;
– дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки;
– дети военнослужащих, в том числе участников АТО, ООС;
– дети, находящиеся под опекой или в приемных семьях;
– дети одиноких родителей (исключительно вдов, вдовцов);
– дети с инвалидностью, не имеющие противопоказаний к посещению ДОУ;
– дети, пострадавшие вследствие аварии на Чернобыльской АЭС (1, 2, 3 категорий);
– дети, которым установлена инвалидность, связанная с Чернобыльской катастрофой.
Наличие льгот существенно ускоряет процесс зачисления ребенка в садик. Однако, предупреждают юристы, указывать льготу в заявлении на электронную очередь следует только в том случае, если на действительно существует. Попытка продвинуться в очереди в садик за счет ложных сведений приведет к потере права на зачисление ребенка в дошкольное учреждение и необходимости заново занимать очередь.
Что касается льгот на питание в детском саду, то согласно действующему законодательству некоторые категории могут быть полностью или частично освобождены от платы за питание ребенка в дошкольных учебных заведениях. Получить скидку на оплату садика можно, обратившись к заведующей. Без подачи необходимых документов, которые доказывают право на освобождение от платы или на уменьшение ее размера, льготы не предоставляются (п. 2.10 Порядка установления платы для родителей за пребывание детей в государственных и коммунальных дошкольных и интернатных учебных заведениях).
Льготные условия оплаты питания в государственных и коммунальных детских садах предоставляются:
– детям с инвалидностью и детям из многодетных семей;
– сиротам и детям, лишенным родительской опеки;
– детям участников антитеррористической операции;
– детям, посещающим учреждения (группы) компенсирующего, санаторного типа;
– детям из семей, получающих помощь согласно Закону Украины «О государственной социальной помощи малообеспеченным семьям».
Обратите внимание
Категории граждан, имеющих право на получение льгот, определяются по решению органа местного самоуправления, поэтому могут отличаться в разных областях Украины.