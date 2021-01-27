В Харьковской области выясняются обстоятельства травмирования человека.

Во вторник, 26 января, около 7:00 в полицию поступило сообщение о том, что из поселка Слобожанское Змиевского района в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи доставлен 55-летний мужчина с телесными повреждениями,



Об этом сообщили в полиции. Установлено, что потерпевший работает водителем автобуса ЛАЗ. Он был в гараже для служебного транспорта, находящегося в собственности Змиевской тепловой электростанции, и готовился к выезду. Мужчина включил задний ход, во время которого автобус тронулся с места и прижал его к стене.



Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 271 (нарушение требований законодательства об охране труда) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до двух лет лишения свободы.



Досудебное расследование продолжается.