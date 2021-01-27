В Купянском районе, в поселке Ковшаровка во время пожара в девятиэтажном доме спасатели освободили из лифта пожилую женщину.

Об этом сообщили спасатели. Вызов поступил 27 января, в 11:07.



В квартире на третьем этаже горели домашние вещи на площади около 25 кв. м. Кроме того, спасатели обнаружили внутри отключенного от электроснабжения лифта пожилую женщину. Ее освободили с помощью аварийно-спасательного инструмента и передали медикам.



В 13:50 пожар потушили. Причина пожара устанавливается, пострадавших нет.