С 28 января начнет курсировать пригородный поезд Харьков - Константиновка - Харьков.

Об этом сообщили в "Укрзализниці".

Поезд № 7087 Харьков — Константиновка будет отправляться из Харькова в 15:55, прибытие в Константиновку в 20:41.

Поезд № 7088 Константиновка — Харьков будет отправляться в 5:35, прибывать — в 10:32.

Поезда будут курсировать ежедневно, кроме вторника и среды.

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