С 28 января начнет курсировать пригородный поезд Харьков - Константиновка - Харьков.
Об этом сообщили в "Укрзализниці".
Поезд № 7087 Харьков — Константиновка будет отправляться из Харькова в 15:55, прибытие в Константиновку в 20:41.
Поезд № 7088 Константиновка — Харьков будет отправляться в 5:35, прибывать — в 10:32.
Поезда будут курсировать ежедневно, кроме вторника и среды.
Поезд № 7087 Харьков — Константиновка будет отправляться из Харькова в 15:55, прибытие в Константиновку в 20:41.
Поезд № 7088 Константиновка — Харьков будет отправляться в 5:35, прибывать — в 10:32.
Поезда будут курсировать ежедневно, кроме вторника и среды.