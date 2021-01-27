С 28 января начнет курсировать пригородный поезд Харьков - Константиновка - Харьков.

Об этом сообщили в "Укрзализниці".



Поезд № 7087 Харьков — Константиновка будет отправляться из Харькова в 15:55, прибытие в Константиновку в 20:41.



Поезд № 7088 Константиновка — Харьков будет отправляться в 5:35, прибывать — в 10:32.



Поезда будут курсировать ежедневно, кроме вторника и среды.