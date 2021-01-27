С соответствующим заявлением Александр Абрамов обратился к главе комиссии по социальной защите и охране здоровья.

Депутат фракции Блока Светличной «Разом!» Александр Абрамов опубликовал обращение к главе постоянной комиссии Харьковского городского совета по социальной защите и охране здоровье, в котором он предложил вынести на рассмотрение сессий ряд инициатив по улучшению качества социальных услуг.В частности, Абрамов предлагает внедрить систему электронных браслетов с информацией о пациенте для больных сахарным диабетом, социальные льготы для работников медучреждений, программу внеочередного жилья для медиков, индивидуальное питание для детей с проблемами со здоровьем, обеспечение лекарствами больных диабетом и орфанными заболеваниями, а также создать отдельный отдел в Департаменте охраны здоровья, который занимался бы международным сотрудничеством для обмена протоколами лечения и практикой студентов-медиков.