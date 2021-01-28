В Харькове, 28 января, временно прекращено водоснабжение в нескольких районах, сообщили в «Харьковводоканале»

В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Киевского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:



ул. Шишковская (ч/с), пер. Новошишковский (ч/с), ул. Чебышева (ч/с), ул. Жилярди (ч/с), ул. Шишковская, 8, 10, 12, ул. Героев Труда, 12-е (п. №4, стояк) до 20:00 28.01.21 г.



А также:



Московский район:

ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 32 (п. №5, стояк), ул. Академика Павлова, 140 (п. №8, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 79-б (п. №6, стояк) до 20:00 28.01.21 г.



Основянский район:

пер. Лопатинский, 5 (п. №1, стояк) до 20:00 28.01.21 г.



Холодногорский район:

ул. Земовская (ч/с), пер. Земовский (ч/с), ул. Докучаева (ч/с), ул. Большая Панасовская (Котлова), 38 (п. №1) до 20:00 28.01.21 г.

