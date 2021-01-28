В Дергачевском районе Харьковской области столкнулось два автомобиля.

Как сообщили в полиции, авария произошла вчера, 27 января, около 11.45 в Двуречном Куте.



В результате ДТП пострадали два человека – водители обеих машин. Это мужчины 32-х и 48-ми лет. Их госпитализировали.



Информация о происшествии зарегистрирована в отделе полиции № 3 Харьковского районного управления полиции № 3.