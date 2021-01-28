В среду, 28 января рука маленького ребенка застряла в эскалаторе метро.

Как сообщили в «Харьковском метрополитене» это произошло на станции "Пушкинская".



На эскалаторе поднималась семья из троих человек – отец, мать и мальчик. В какой-то момент ребенок засунул руку между движущимися элементами эскалатора. По словам очевидцев,ребенок что-то уронил - возможно, перчатку, - и попытался поднять.



В метро рассказали, что эскалатор остановили, руку мальчика освободили. На место была вызвана скорая помощь.



Мальчик не получил серьезных травм, сообщили в Центре экстренной медпомощи и медицины катастроф. Ребенка отвезли в 17-ю городскую больницу.