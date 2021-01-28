Как сообщили в Харьковском гидрометцентре, 28 января будет идти небольшой дождь.

По информации синоптиков, в Харьковской области облачно.



Ночью небольшой дождь, на западе области умеренный. Днем небольшой дождь. Слабый туман. Ветер юго - восточный, 7 - 12 м / с.



Температура ночью 0 - 5 ° тепла, днем 2 - 7 ° тепла.

По городу: небольшой дождь.