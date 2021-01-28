События В Харькове на въезде в город снова не работает светофор Вечерний Харьков 09:29 279 Об этом сообщил телеграмм-канал ВЕХА. "На выезде из Харькова в сторону Циркунов не работает второй день светофор. Ждут видимо снова аварию, что бы починить",- написано в сообщении. Читайте также В Харьковской области снова дожди Под Харьковом столкнулись две машины: оба водителя госпитализированы Ситуация с коронавирусом в Харьковской области на 28 января БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ В Харьковской области снова дожди События 09:44 Лента новостей В Харьковской области снова дожди 09:44 В Харькове на въезде в город снова не работает светофор 09:29 Под Харьковом столкнулись две машины: оба водителя госпитализированы 09:15 Ситуация с коронавирусом в Харьковской области на 28 января 09:01 В Харькове 28 января нет воды по таким адресам 08:45 Из Харькова станет ходить электричка в Донецкую область 27.01.2021 Под Харьковом во время пожара женщина застряла в лифте 27.01.2021