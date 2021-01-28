Об этом сообщил телеграмм-канал ВЕХА.

"На выезде из Харькова в сторону Циркунов не работает второй день светофор. Ждут видимо снова аварию, что бы починить",- написано в сообщении.

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