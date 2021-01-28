В Харькове с 1 февраля подорожает проезд на несколько пригородних маршрутов.

В Бабаи, Высокий, Мерефу, Покотиловку, Русскую Лозовую, Черкасскую Лозовую, Терновую автоперевозчик поднимает плату за проезд.



Об этом пишет KHARKIV Today.



Подорожание будет разным, в зависимости от маршрута, но в среднем проезд в автобусах станет дороже на 2-3 гривны. По словам директора автотранспортного предприятия "Авто-ОВИ" Валерия Дробушко, на некоторых маршрутах стоимость проезда вырастет на 20 %, на некоторых - на 5-6%. Например, автобус №1157 "Харьков — Черкасская Лозовая" теперь будет стоить 10 гривен.



Причинами подорожания Дробушко называет рост цен на запчасти и то, что его компания ездит по «самым низким тарифам».