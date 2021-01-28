В пределах Полтавской области с сегодняшнего дня ограничено движение грузовиками по дороге М-03 Киев - Харьков - Довжанский от границы с Харьковской областью до границы с Киевской областью.

Об этом сообщает Служба автомобильных дорог в Харьковской области.



Ограничение установлено в связи со сложными погодными условиями и с целью недопущения заторов на данной автодороги. О снятии ограничения САД в Полтавской области сообщит дополнительно.