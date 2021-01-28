В среду, 27 января, около 15:00 медики скорой помощи получили вызов к 82-летней жительнице Балаклейского района.

Об этом сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.



Женщине установили предварительный диагноз и начали госпитализацию. Однако, по дороге в больницу сердце женщины остановилось, у нее произошла клиническая смерть.



Медики реанимировали пациентку, восстановив сердечно-легочную деятельность, и доставили женщину в больницу.