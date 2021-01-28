27 января в 18:22 в Службу спасения поступила информация о пожаре в трехэтажном жилом доме в переулке Забайкальском, 5.

Об этом сообщили спасатели.



К месту происшествия были направлены 3 отделения службы спасения на автоцистернах и 1 отделение на автолестнице. На момент прибытия пожарных было установлено, что в комнате квартиры на первом этаже жилого дома горят домашние вещи и разный хлам. Площадь пожара составила около 20 кв.м.



В 18:34 пожар был локализован, а в 20:02 полностью ликвидирован. Из квартиры, где произошел пожар, пожарные спасли женщину 1940 года. Кроме того, из-за задымления лестничной клетки, двух жителей квартиры на третьем этаже: женщину 1947 года и ее двенадцатилетнего внука, спасателям пришлось вывести на свежий воздух. Предполагаемая причина пожара — неосторожное обращение с огнем.