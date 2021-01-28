Водитель не пропустил служебный автомобиль полиции, который ехал с включенными маяками и сиреной.

Об этом сообщает Московский районный суд Харькова.



Водитель не пропустил служебный автомобиль полиции, который ехал с включенными маяками и сиреной.



Об этом сообщает Московский районный суд Харькова.



4 ноября 2020 года около 8:40 обвиняемый, управляя автомобилем Daewoo Nexia, на перекрестке улицы Академика Павлова и проспекта Юбилейного при изменении направления движения не убедился в безопасности маневра, не предоставил преимущество служебному автомобилю полиции Toyota Prius и столкнулся с ним. Суд отметил, что полицейские ехали на машине с включенными проблесковыми маячками синего и красного цвета и звуковой сиреной.



В результате ДТП автомобили получили механические повреждения.



Обвиняемый в суд не явился, просил рассматривать дело в его отсутствие. При этом он сообщил, что вину признает.



Суд признал водителя виновным в совершении нарушения по ст. 124 КУоАП и оштрафовал его на 340 грн. Мужчина также должен заплатить 454 грн судебного сбора.