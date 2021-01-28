В Волчанском районе рецидивист напал на 13-летнюю девочку.

Как сообщили в Департаменте уголовного розыска ГУ Нацполиции Украины, 27 января жительница одного сел Волчанского района возвращалась домой из школы.Он прошла буквально сто метров, когда на нее напал 38-летний мужчина. Злоумышленник ударил ребенка стеклянной бутылкой, закрыл ее рот, нанес два удара в переносицу, челюсть и, цитата: "пытался реализовать свой грязный преступный умысел".К счастью, ему не удалось довести задуманное до конца - девочка не растерялась и активно оказывала сопротивление. Она кричала и даже успела сорвать маску с негодяя. Злоумышленник так испугался привлечь внимание, что сбежал, оставив свои вещи на месте происшествия.Оперативники совместно с участковыми и работниками патрульной полиции Чугуевского отдела задержали нападавшего. Как оказалось, мужчина уже дважды отбывал наказание в местах лишения свободы за совершение аналогичных преступлений, а также за преступления против собственности. Он лишь 21 января освободился из исправительной колонии.Девочка сейчас в безопасности, решается вопрос об избрании меры пресечения рецидивисту.