Верховная Рада приняла за основу новую редакцию закона о Службе безопасности Украины.

"За" в первом чтении проголосовали 285 народных депутатов на пленарном заседании в четверг, 28 января.Законопроект в доработанном виде поддержало подавляющее большинство депутатов Слуги народа (200 голосов), депутаты фракций Европейская солидарность (22), Голос (17), группы Доверие (17), часть представителей ОПЗЖ (19), внефракционные (6) и четыре нардепа из партии За майбутне.Реформа, в случае окончательного одобрения, предусматривает превращение СБУ из правоохранительного в контрразведывательный орган. СБУ лишится полномочий в сфере экономики и борьбы с коррупцией, а после 2024 года – если эта норма не будет изменена во время второго чтения – полностью лишится функций досудебного следствия.Также предусматриваются существенное сокращение численности СБУ и ее демилитаризация – сотрудники большинства подразделений будут иметь не военные, а специальные звания.На Банковой позитивно отреагировали на принятие законопроекта о реформе СБУ в первом чтении.- Сегодня в парламенте приняты два решения, которые в целом являются историческим поворотом для украинских правоохранительных органов. Парламент принял за основу законопроект, который меняет функционал СБУ, а также проголосовал в целом за закон о создании Бюро экономической безопасности. Ключевое в этих решениях – фокусировка СБУ именно на задачах по защите безопасности государства и лишение СБУ несвойственных функций, которые могли использоваться отдельными сотрудниками для давления на бизнес, – заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в коментарии для Корреспондент.net.По его словам, СБУ сможет сосредоточиться на той работе, которую можно назвать по определению специальной, спецслужбистской. А вот Бюро экономической безопасности – станет скорее аналитическим, чем силовым органом, который будет обеспечивать чистоту экономических процессов, их прозрачность.