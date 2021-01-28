К 32,8 миллионам гривен, ранее выделенным на строительство объекта, добавилось еще 10,95 миллионов.

Как сообщает Харьковский антикоррупционный центр , Харьковский зоопарк планирует заключить соглашение с «Трест-Жилстрой-1» на строительство здания с открытым вольером для японских макак, а также открытых вольеров для оленей и енотовидных собак в зоне «Дальний Восток» стоимостью 10,95 миллионов гривен.Ранее та же компания получила подряд для строительства этого объекта на сумму 32,8, миллионов.Как сообщается в обосновании тендера, необходимость в закупке дополнительных работ появились силу непредвиденных обстоятельств и необходимы для выполнения проекта. Однако, какие именно работы необходимо провести на 11 миллионов, заказчик не указывает.Напомним, что общая стоимость реконструкции харьковского зоопарка на сегодняшний день составляет уже более 2 миллиардов.