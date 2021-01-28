Более 88 тыс. домохозяйств харьковчан получают жилищную субсидию по состоянию на начало января 2021 года.

Об этом на заседании постоянной комиссии по вопросам социальной защиты и здравоохранения Харьковского горсовета сообщила директор Департамента социальной политики Лариса Болгова.По ее словам, половине семей субсидия предоставляется в наличной форме. Кроме того, почти 49 тыс. харьковчан получают монетизированные льготы. При этом некоторые льготники из-за определенных ограничений по уровню доходов переходят на программу жилищно-коммунальных субсидий.Она отметила, что, несмотря на пандемию, харьковчане без проблем могут получить все необходимые социальные услуги. Так, сейчас в Киевском и Шевченковском районах продолжают работу Центры предоставления соцуслуг, так называемые «Прозрачные офисы», в Московском районе - Региональный центр услуг. Кроме этого, необходимые услуги можно оформить в районных управлениях социальной защиты населения.- Учитывая карантинные ограничения, во всех учреждениях социальной сферы созданы условия для того, чтобы люди без проблем могли решить свои вопросы. Существует предварительная запись на прием, можно получить консультацию по скайпу, а на сайтах соцуслуг есть ответы на самые распространенные вопросы, - сообщила директор департамента.Лариса Болгова напомнила, что сейчас субсидии переоформляются в автоматическом режиме. Это означает, что потребителям, у которых уже есть субсидия, на следующий период субсидия переназначается без их обращения.Также она подчеркнула, что Департамент соцполитики и его подразделения регулярно проводят разъяснительную работу по вопросам оформления субсидий и изменений в законодательстве. Кроме того, в центрах предоставления соцуслуг постоянно усовершенствуются компьютерные системы, с помощью которых обеспечивается оформление услуг местного уровня, не предусмотренных программами Минсоцполитики. Это, например, оформление местных льгот, материальной помощи, запись на санаторно-курортное лечение, вызов инва-такси и др.