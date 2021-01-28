Верховная Рада приняла закон о создании Бюро экономической безопасности (БЭБ), которое заменит налоговую милицию.

За законопроект №3087-д во втором чтении проголосовали 242 нардепа на пленарном заседании в четверг, 28 января.Свои голоса за него отдали 201 депутат правящей фракции Слуга народа, 17 депутатов группы Довира и 16 депутатов оппозиционной фракции Голос.– Это были очень сложные полтора года работы. Это был очень сложный законопроект… Спасибо тем, кто мешал. С вами реформа стала сложнее, но насыщеннее. Хотя, конечно, самое главное в создании БЭБ еще впереди, – прокомментировал принятие закона глава профильного комитета Даниил Гетманцев.Предполагается, что бюро объединит в себе все подразделения по борьбе с экономическими подразделениями всех правоохранительных органов, и больше внимания будет уделять аналитической работе, что позволит снизить давление на бизнес и улучшить инвестклимат в Украине.Директора бюро будет назначать Кабмин по представлению премьер-министра по предложению конкурсной комиссии. Максимальное количество работников ведомства – не более 4 тысяч человек.