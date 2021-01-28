На 623 км автодороги Киев-Харьков-Довжанский в Изюме произошла авария, в которой пострадали несколько человек и один погиб. Как сообщили в полиции, ДТП случилось 28 января около 13:50.

По предварительным данным, 22-летняя девушка за рулем автомобиля Toyota Camry выезжала с территории автозаправочной станции и не предоставила преимущество в движении автомобилю "ВАЗ-2115", которым управлял 81-летний мужчина.От полученных травм водитель "ВАЗ-2115" погиб на месте. Четыре пассажира легковушки и водитель Toyota Camry с травмами различной степени тяжести были доставлены в Изюмскую центральную городскую больницу.Информация о происшествии зарегистрирована в Едином реестре заявлений и сообщений Изюмского районного управления полиции ГУНП в Харьковской области. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.