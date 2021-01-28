В Купянском районе спасатели ликвидировали пожар на территории частного двора.

Об этом сообщили спасатели. 28 января, в 4:00 к спасателям поступило сообщение о пожаре на территории частного домовладения на улице Жердия в поселке Моночиновка Купянского района, сообщили Depo.Харьков в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.



На частной территории горела хозяйственная постройка. Кроме того, существовала угроза распространения огня на дом, расположенный рядом. Площадь пожара составила 36 кв. м.



В 6:30 пожар был потушен, его причина устанавливается.