В Харьковской области местные жители без соответствующих разрешительных документов реализовывали табак для кальяна.

Об этом сообщили в государственной фискальной службе Украины.



В течение 25 — 26 января работники ГФС описали и обеспечили ответственное хранение более 1800 пачек табака для курения кальяна стоимостью около 450 тыс. грн.



Материалы об административном правонарушении по ч. 1 ст. 164 КУоАП направлены в районный суд.