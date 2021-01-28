Мужчина незаконно хранил коноплю по месту жительства на территории Барвенково.

Об этом сообщает областная прокуратура.



Лозовская местная прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту незаконного хранения наркотических средств в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 309 УК Украины).



Установлено, что мужчина незаконно хранил конопли по месту жительства на территории Барвенково. Во время обысков, проведенных в частном доме и хозяйственных постройках, обнаружено и изъято более 15 кг каннабиса.



Следственные действия продолжаются. После проведения экспертиз будет решен вопрос относительно сообщения о подозрении лицам, причастным к совершению указанного уголовного преступления.