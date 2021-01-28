Директору КП "Харьковспецстрой" Богдану Долине инкриминируют убийство по неосторожности, а также растрату имущества путем злоупотребления служебным положением.

3 марта Коминтерновский суд города Харькова рассмотрит дело о растрате имущества, подозреваемым в котором является Богдан Долина, директор городского коммунального предприятия "Харьковспецстрой".По информации Вечернего Харькова, директора КП подозревают том, что в 2016 году коммунальное предприятие закупило оборудование с переплатой в почти миллион гривен. Часть суммы поставщик оборудования перечислил компании, владельцем которой был сам директор коммунального предприятия.Заседание носит подготовительный характер, в котором суд должен будет установить состав участников процесса, а также выяснить, какими доказательствами стороны могут обосновывать свои доводы и определить сроки для их представления.Кроме того, 8 апреля, Харьковский апелляционный суд рассмотрит апелляцию в деле о гибели подростка, который скончался после того, как на него упали железные ворота. От порыва ветра ворота оторвались и ударили по голове 14-летнего мальчика, который стоял нрядом. Ворота были сварены в единую конструкцию и не закреплены на футбольном поле.Трагедия произошла на территории модульного городка, который построен для временных переселенцев с Донбасса за немецкий счет.В рамках этого дела директор КП "Харьковспецстрой" Богдан Долина проходит обвиняемым вместе со своей подчиненной Светланой Чуприной.По версии следствия, начальница участка коммунального предприятия по обслуживанию жилого городка модульного типа дала указание работникам компании по строительству спортивной площадки не закреплять ворота.