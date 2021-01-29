Об этом сообщает КП "Харьковводоканал".

Как рассказали в пресс-службе коммунального предприятия, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов города временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:ул. Звездная, 40, 42/13, 48, ул. Прудная (ч/с), ул. Физкультурная (ч/с), пер. Трудовой (ч/с), ул. Фестивальная (ч/с), ул. Героев Труда, 12-е (п. №4, стояк), ул. Шевченко, 337(п. №4)ул. Бучмы, 32 (п. №5, стояк), ул. Академика Павлова, 140 (п. №8, стояк)ул. Ньютона, 10 (п. №3, стояк), пер. Пилотов, 3 (п. №3, стояк)ул. Полтавский Шлях, 148/2 (п. №2)ул. 23 Августа, 8 (п. №1, стояк)