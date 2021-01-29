28 января в 4 часа утра на номер «101» поступило сообщение о пожаре, который произошел на территории частного домовладения в поселке Моначиновка.

Как рассказали в пресс-службе ГСЧС, на место пожара немедленно было направлено отделение 44-й пожарноспасательной части. Спасатели установили, что горит хозяйственная постройка рядом с домом, из-за чего росла угроза распространения огня на жилое здание«Благодаря оперативным действиям спасателей в 4:17 удалось локализовать пожар. Полностью же потушили пожар в 06:30. Причина возникновения пожара устанавливается», - сообщили в ведомстве.