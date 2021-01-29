В полиции открыли уголовное производство по факту незаконного хранения наркотических средств в особо крупных размерах.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, досудебным расследованием установлено, что житель Барвенково незаконно хранил коноплю по месту жительства, где во время обысков полицейские обнаружили 15 килограмм канабиса.«Следственные действия продолжаются. После проведения экспертиз будет решен вопрос относительно сообщения о подозрении лицам, причастным к совершению указанного уголовного преступления», - рассказали правоохранители.