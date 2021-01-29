Работник фискальной службы требовал деньги с предпринимателя за закрытие уголовного дела.

Как рассказали в пресс-службе Государственного бюро расследований, следователи задержали работника оперативного управления Главного управления фискальной службы вместе с сообщником за получение ими неправомерной выгоды.Оперативники установили, что чиновник требовал у местного предпринимателя 20 000 долларов США за закрытие уголовного производства, связанного с присвоением средств при осуществлении предпринимательской деятельности.27 января потерпевший передал деньги посреднику, после чего оба фигуранта были задержаны. На данный момент правоохранители проводят обыски по месту работы и злоумышленников. Решается вопрос о сообщении им о подозрении.Если вина задержанных будет доказана в суде, их ждет наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.