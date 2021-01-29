Дело в отношении судьи районного суда Харькова направлено в суд.

Как сообщили в НАБУ, 28 января детективы направили в суд обвинительный акт в отношении судьи одного из районных судов города Харькова, которую ранее разоблачили на получении неправомерной взятки.Действия служительницы Фемиды квалифицированы по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины ( «Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом»).По данным следствия, судья получила неправомерную выгоду за вынесение постановления о возвращении обвиняемому в уголовном производстве более 30 тысяч долларов.Если вина обвиняемой будет доказана в суде, ее ждет наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.