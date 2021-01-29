28 января, Октябрьский районный суд продолжил слушание дела о покушении на убийство водителя такси.В ходе судебного заседания обвиняемому продлили срок содержания в СИЗО до 28 марта.

Напоминаем, в конце апреля 2019 года нетрезвый мужчина бросил гранату в окно машины такси. В результате взрыва 45-летний водитель автомобиля получил тяжелые травмы — неполную травматическую ампутацию правой и левой голени, рваные раны правой руки, травматический шок. Автомобиль в результате взрыва уничтожен почти полностью.



Мужчине инкриминируется незаконное хранение взрывного устройства, покушение на умышленное убийство и умышленное повреждение чужого имущества путем взрыва (ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 15 п. 5,7 ч. 2 ст. 115, ч.2 ст. 194 УК Украины). Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы.



Следующее судебное заседание назначено на 4 февраля.