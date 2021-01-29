Об этом сообщает телеграмм-канал ВЕХА.

Памятная акция проходит на площади Свободы.



В 1918 году на несколько дней они приостановили наступление большевиков на Киев. В результате был подписан Брестский мирный договор и признана Украинская Народная Республика. Сейчас крутянцев называют "первыми киборгами", сравнивая их смелость и жертвенность в борьбе за независимость с защитниками Донецкого аэропорта.