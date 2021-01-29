События В Харькове родилось 26 детей Вечерний Харьков 12:05 147 26 детей родилось в Харькове в четверг, 28 января. Как сообщили в Харьковском городском центре здоровья, среди новорожденных - 17 мальчиков и 9 девочек. Читайте также На Харьковкую область обрушился снежный буран В Харькове надолго запретили движение по улице в районе ХТЗ В день траура по погибшим в доме престарелых, зам. мэра по соцзащите Горубнова-Рубан купила себе новое авто БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ На Харьковкую область обрушился снежный буран События 13:04 Лента новостей Что такое единый счет для уплаты налогов и как он работает 13:22 На Харьковкую область обрушился снежный буран 13:04 В Харькове надолго запретили движение по улице в районе ХТЗ 12:42 В ЕС рассказали, отчего зависит помощь Украине 12:24 В день траура по погибшим в доме престарелых, зам. мэра по соцзащите Горубнова-Рубан купила себе новое авто 12:21 В Харькове родилось 26 детей 12:05 Из Харькова можно будет прямым рейсом улететь на Кипр 11:46