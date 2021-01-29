26 детей родилось в Харькове в четверг, 28 января.

Как сообщили в Харьковском городском центре здоровья, среди новорожденных - 17 мальчиков и 9 девочек.

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