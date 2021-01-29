Заместитель мэра Харькова по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения приобрела Hundai Elantra в день национального траура по 15 погибшим в незаконном доме престарелых.

23 января, в Национальный день траура по 15 погибшим во время пожара в доме престарелых, заместитель мера Харькова Горбунова-Рубан решила купить себе новый автомобиль.Согласно декларации, чиновница приобрела автомобиль Hundai Elantra за 719 тысяч гривен.Справка: Светлана Горбунова-Рубана является членом постоянной комиссии по вопросам социальной защиты и здравоохранения, а также заместителем мэра Харькова по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения.В рамках своих полномочий она отвечает за организацию на территории города Харькова государственной политики в сфере здравоохранения и социальной защиты населения.