Правила закупки лекарств и медицинских средств в Украине являются одним из условий предоставления макрофинансовой помощи.

Об этом заявил посол ЕС в Украине Матти Маасикас в Twitter в пятницу, 29 января.Посол поделился статьей Atlantic Council о вызовах COVID-вакцинации в Украине, в которой, среди прочего, упомянут конфликт вокруг закупок между Минздравом и агентством Медицинские закупки Украины."Передача всех централизованных закупок в агентство - также условие предоставления макрофинансовой помощи от ЕС", - напомнил Маасикас.Напомним, что ранее ГП Медзакупки попросило Кабмин разблокировать работу предприятия. Медзакупки не могут работать, так как не утвержден ряд документов, необходимых для функционирования предприятия.